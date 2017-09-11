Андрей Ольховский: "Того возвращения Шараповой, которое ожидалось, на US Open видно не было"

Двукратный победитель турниров "Большого шлема" в миксте и тренер сборной России Андрей Ольховский в интервью "СЭ" отметил, что Мария Шарапова физически не готова играть несколько матчей подряд на высоком уровне. По его словам, теннисистка не набрала былые кондиции.

- Мария Шарапова - очень большое имя. Как вам ее выступление в Нью-Йорке?

- Первый круг впечатлил. А дальше того возвращения, которое ожидалось, видно не было.

- Ей пока физически тяжело играть несколько матчей подряд?

- Пожалуй. Тело еще не готово.

- Верите, что Мария по-настоящему вернется?

- Нужно смотреть. Травм у Шараповой было очень много, и все будет зависеть от того, насколько она подготовится физически. Если будет здорова и наберет кондиции на 100 процентов - шанс есть. Но только при этих условиях. (Владимир ИВАНОВ)