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17:37 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Андрей Ольховский: "Того возвращения Шараповой, которое ожидалось, на US Open видно не было"

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Двукратный победитель турниров "Большого шлема" в миксте и тренер сборной России Андрей Ольховский в интервью "СЭ" отметил, что Мария Шарапова физически не готова играть несколько матчей подряд на высоком уровне. По его словам, теннисистка не набрала былые кондиции.

 
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- Мария Шарапова - очень большое имя. Как вам ее выступление в Нью-Йорке?

- Первый круг впечатлил. А дальше того возвращения, которое ожидалось, видно не было.

- Ей пока физически тяжело играть несколько матчей подряд?

- Пожалуй. Тело еще не готово.

- Верите, что Мария по-настоящему вернется?

- Нужно смотреть. Травм у Шараповой было очень много, и все будет зависеть от того, насколько она подготовится физически. Если будет здорова и наберет кондиции на 100 процентов - шанс есть. Но только при этих условиях. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

у Стивенс под наркотой зато готово было))

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