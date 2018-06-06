Андрей Ольховский: "Почему бы Шараповой успешно не выступить на "Уимблдоне"?"

Двукратный победитель турниров "Большого шлема" в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение Марии Шараповой в четвертьфинале Roland Garros от Гарбинье Мугурусы (2:6, 1:6). По словам специалиста, Гарбинье Мугуруса не дала россиянке показать свою игру.

– Когда Мария играет без ошибок и соперница не может сдержать темп – ее тактика срабатывает, – объяснил Ольховский. – А сегодня Мугуруса двигалась очень хорошо и у Шараповой преимущества в скорости не было. Подача тоже была, прямо скажем, не на высоте. Было много двойных ошибок в начале матча, что лишней уверенности не придает.

– Шарапова способна показывать сверхскорости в своем возрасте?

– Я бы не сказал, что Мугуруса сегодня перебегала Шарапову. Она просто грамотнее двигалась и больше играла в корт. А когда соперницы выдерживали темп Шараповой, она

и раньше была не особо сильна по движению.

– Сегодня скорее Мария проиграла или Гарбинье выиграла?

– И то, и другое. Мугуруса не дала ей сыграть в свою игру и Марию однозначно проиграла начало. Это придало уверенности испанке.

– Вы видите прогресс в игре Шараповой? Может ли она в Лондоне или Нью-Йорке пройти дальше четвертьфинала?

– Вполне. Женский теннис сегодня очень непредсказуем. Явно лидера я не вижу. Поэтому если Мария будет жестко играть на траве, почему бы ей успешно не выступить на "Уимблдоне"? (Владимир ИВАНОВ)