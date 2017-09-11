Андрей Ольховский: "Наблюдать за игрой Хингис - одно удовольствие"

Двукратный победитель турниров "Большого шлема" в миксте и тренер сборной России Андрей Ольховский в интервью "СЭ" отметил, что не может кого-то выделить в женском одиночном разряде. Он также добавил, что Мартина Хингис – самый интеллектуальный игрок.

– Кто, по-вашему, самый интеллектуальный игрок в женском туре?

– Мартина Хингис.

– До сих пор?

– Наблюдать за ее игрой – одно удовольствие. Да и выигрывает до сих пор! В этом году у нее титулы в паре и миксте. А из лидеров одиночки я не могу кого-то выделить.

– Без Серены Уильямс появилась интрига. Это хорошо?

– Для кого-то – возможно. Но для развития вида спорта нужны лидеры, нужны имена. Иначе – никак. (Владимир ИВАНОВ)