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Андрей Ольховский: "Наблюдать за игрой Хингис - одно удовольствие"


Двукратный победитель турниров "Большого шлема" в миксте и тренер сборной России Андрей Ольховский в интервью "СЭ" отметил, что не может кого-то выделить в женском одиночном разряде. Он также добавил, что Мартина Хингис – самый интеллектуальный игрок.

 
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– Кто, по-вашему, самый интеллектуальный игрок в женском туре?

– Мартина Хингис.

– До сих пор?

– Наблюдать за ее игрой – одно удовольствие. Да и выигрывает до сих пор! В этом году у нее титулы в паре и миксте. А из лидеров одиночки я не могу кого-то выделить.

– Без Серены Уильямс появилась интрига. Это хорошо?

– Для кого-то – возможно. Но для развития вида спорта нужны лидеры, нужны имена. Иначе – никак. (Владимир ИВАНОВ)

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