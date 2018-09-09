Андрей Ольховский: "Cерена - великая спортсменка, но правила существуют для всех"

Бывший теннисист Андрей Ольховский высказал мнение по поводу поведения американки Серены Уильямс. Напомним, что Уильямс в финале US Open получила несколько предупреждений от судьи встречи, затем была оштрафована на гейм и устроила истерику на корте, назвав судью лжецом и вором.

- Серена перегнула палку, - считает Ольховский. - Есть нормы поведения, которые существуют для всех. Серена - это великая спортсменка. Но правила есть правила. И судья в конкретном случае был прав. Мы можем увидеть на повторе, что ее тренер делал какие-то жесты - подсказывал спортсменке. Пусть Серена и не воспользовалась подсказкой. Тренер и спортсмен - это одна команда и если идет подсказка, надо попросить его не делать этого. Спортсменам на корте всегда делали замечание, если тренер что-то показывал.

- Уильямс усмотрела сексизм в том, что ее наказали за эмоции. Мужчин, по ее мнению не наказывают за такое.

- На мой взгляд, здесь перегибается палка. В Америке нет такого, чтобы кого-то не уважали. Все об этом знают, и никто ничего специально делать не будет. Особенно арбитр на вышке, который прекрасно понимает, с кем имеет дело. Тем более, что это был финал турнира. Уверен, у него не было желания кого-то засудить.

- Этот инцидент подпортил финал и победу Осаки?

- Конечно. Тем более, что зрители безобразно себя повели на церемонии награждения. Осака заслужила эту победу, она очень хорошо играла. Это уже переходит все границы (Елена Григорьевская)