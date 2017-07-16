Андрей Чесноков: "В финале у Весниной и Макаровой получалось абсолютно все"

Полуфиналист Roland Garros-89 Андрей Чесноков назвал победу Елены Весниной и Екатерины Макаровой в финале Уимблдона в парном разряде феноменальной. Россиянки в финале турнира "Большого шлема" за 54 минуты разгромили румынку Монику Никулеску и Чань Хаочин из Тайваня - 6:0, 6:0.

- Это здорово, что Лена и Катя так феноменально выиграли Уимблдон, - цитирует "Р-Спорт" Чеснокова. - Было видно, что они набрали хорошую форму, и каждый матч играли все лучше и лучше. И в финале они просто снесли соперниц. У них в этот день получалось абсолютно все, они наносили удары в свободные места на корте. И как только противницы бежали на перехват мяча, они свободно обводили их по линии. Девушки находились на невероятном кураже и играли просто феноменально.

У "Макарены" 3/4 "Шлема"! Макарова и Веснина выиграли Уимблдон