Андрей Чесноков. "Серене позволяют больше, чем разрешено правилами"

Знаменитый российский теннисист и тренер Андрей Чесноков считает, что Серене Уильямс, которая устроила истерику в финале US Open, назвав судья предвзятым, дают больше поблажек, чем другим игрокам.

- Что вы думаете по поводу поведения Серены Уильямс, которая в финале US Open назвала судью лжецом и вором и обвинила его в предвзятости?

- Мне кажется, она перегнула палку. Я вообще считаю, что Серене позволяют больше, чем разрешено правилами WTA. Взять, к примеру, какой-нибудь турнир супер девятки. Всем сеяным игрокам дают час играть на полном корте, а ей могут дать два часа. Плюс на этом турнире она должна быть 27-я, и в третьем круге идти на первых сеяных, а ей дали 17 номер посева. А почему именно ей сделали такую поблажку, а не Азаренко, допустим? Есть правила. Тогда возьмите и поменяйте их.

- Серена говорила про двойные стандарты: когда женщина на эмоциях, она "в истерике", ее наказывают за это. Когда мужчина делает то же самое, то он "искренний", и его не наказывают?

- Да, вижу. Но, что касается Серены, у нее больше поблажек, чем у других. Это тоже видно. Почему? Наверное, потому что она американка. (Елена Григорьевская)

Как Серена Уильямс скандалила в финале US Open //

Недопустимое поведение. Ждет ли Серену дисквалификация?