Андрей Чесноков: "Остапенко победила на Roland Garros за счет агрессивной игры"

Полуфиналист Roland Garros-89 Андрей Чесноков в интервью "СЭ" отметил, что латвийская теннисистка Елена Остапенко феноменально сыграла на турнире в этом году. По его словам, спортсменка смогла воспользоваться ситуацией и выиграть чемпионат.

– Что вам больше всего понравилось на этом Roland Garros?

– Понравился полуфинал между Вавринкой и Маррэем. Это был феноменальный матч. То, как Маррэй ногами добегал до мячей, как он перемещался от одной боковой трибуны до другой – это что-то невозможное. Ну, и конечно нужно отметить игру Надаля. Он был каким-то роботом. Обыграть его было нереально. Нельзя не сказать и про открытие турнира – Елену Остапенко. Она играла очень здорово.

– За счет чего, на ваш взгляд, ей удалось выиграть турнир?

– За счет того, что она играла агрессивно и очень хорошо направляла мяч, укладывала его именно в свободное место. У нее были очень острые, жесткие удары. Нельзя не отметить сложившуюся ситуацию – Серена Уильямс беременна, Азаренко родила, Маше Шараповой не дали wild card, Кербер оказалась не в своей тарелке. В женском теннисе много потерь, но это не умаляет заслуг Остапенко: она играла феноменально. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полное интревью Андрея Чеснокова