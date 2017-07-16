Андрей Чесноков: "Игра в финале Уимблона получилась в одни ворота"

Полуфиналист Roland Garros-89 Андрей Чесноков отметил, что в финале парного разряда на Уимблдоне Елена Веснина и Екатерина Макарова играли жестко и агрессивно и попали все, что было можно. В решающем матче турнира "Большого шлема" они меньше чем за час разгромили Монику Никулеску и Чань Хаочин - 6:0, 6:0.

– Наши девушки уже выигрывали турниры "Большого шлема". Для Елены Весниной это был уже третий финал Уимблдона. Первый раз она туда выходила со Звонаревой, а второй – с Макаровой и оба раза проиграла. Сейчас наши девушки здорово настроились. Они попадали все, что было можно, – рассказал Чесноков.

– Столь убедительна победа не удивила?

– Игра получилась в одни ворота: 6:0, 6:0. Иногда бывает, что в борьбе проигрываешь 0:6, 1:6. Здесь проходило все. Как только соперницы пытались бежать на перехват мяча – получали по линии. Плюс наши хорошо подавали. Играли жестко и агрессивно.

– Смогут ли наши девушки доминировать в дальнейшем?

– Если посмотреть, очень жалко, что девушки не выиграли Australian Open. Но они тогда развалились. Если бы они тогда выиграли, то можно было бы говорить, что они – победительницы "Большого шлема". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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