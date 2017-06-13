Андрей Чесноков: "Халеп в финале Roland Garros сыграла пассивно"

Полуфиналист Roland Garros-89 Андрей Чесноков в интервью "СЭ" отметил, что Симона Халеп должна быть разочарована своей игрой в финале Открытого чемпионата Франции. Румынка уступила 20-летней латвийке Елене Остапенко.

– Нет ли у вас легкого разочарования, что Остапенко воспользовалась открытой сеткой во Франции, а российские девушки нет?

– Разочарование должно быть у Симоны Халеп. Она ведь в финале имела в активе сет, 3:0 и 0:40 на подаче соперницы. Одной ногой уже стояла на пьедестале. Но, на мой взгляд, румынка играла достаточно пассивно. Для того, чтобы победить Остапенко, она должна была сама оказывать больше давления. А она этого не сделала. (Мария НИКУЛАШКИНА)

Полное интревью Андрея Чеснокова