Андрей Чесноков: "Это был лучший матч Шараповой в нынешнем году. Она может выиграть Roland Garros"

Полуфиналист Открытого чемпионата Франции – 1989 Андрей Чесноков прокомментировал "СЭ" победу Марии Шараповой в третьем раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Россиянка обыграла чешку Каролину Плишкову (6:2, 6:1).

- С каждым матчем Шарапова играет все лучше и лучше, - заметил Чесноков. – Сейчас она просто в лучшей форме находится. Хотя я все равно не думал, что Мария обыграет Плишкову так легко. Но Шарапова может пойти и дальше. Если у нее все получается, то она сможет претендовать и на победу во Франции. Думаю, это был лучший матч Шараповой в этом году.

- В следующем раунде она может встретиться с Сереной Уильямс.

- Серена родила ребенка, не думаю, что она находится в своей тарелке. Думаю, у Шараповой могут быть неплохие шансы. (Игорь НОВИКОВ)