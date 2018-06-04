Андрей Чесноков: "Думаю, что у Серены Уильямс нет никакой травмы"

Полуфиналист Открытого чемпионата Франции-1989 Андрей Чесноков допустил, что Серена Уильямс снялась с Roland Garros не из-за травмы. Американка не вышла на матч с россиянкой Марией Шараповой.

- Я могу только предполагать. Мое мнение: у Серены Уильямс нет никакой травмы, - сказал Чесноков. - То, как Серена играла на турнире начиная со встречи с Кристиной Плишиковой в первом круге, говорит о том, что травмы у нее нет. Уильямс обыгрывала соперниц, которые могут быть в топ-10, которые могут 3-4 круга "Большого шлема" пройти. Серена обыграла Барти - уровень топ-10, и никакая травма не мешала, все было нормально. (Андрей СИЗЯКИН)