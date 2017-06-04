Андрей Черкасов: "Хачанов может обыграть Маррэя на Roland Garros"

Бронзовый призер Олимпиады-1992 Андрей Черкасов выразил мнение, что россиянин Карен Хачанов может обыграть Энди Маррэя в четвертом круге Roland Garros. Хачанов сегодня одолел в пяти сетах Джона Изнера в третьем круге Открытого чемпионата Франции.

- Пройти три круга на турнире "Большого шлема" – это уже огромный успех, это чрезвычайно тяжело сделать, ведь на этих турнирах собираются все сливки, - цитирует "Р-Спорт" Черкасова. - Можно обыграть и Маррэя, почему нет? Хачанову терять нечего, нужно просто хорошо подготовиться и играть, играть. В последнее время Маррэй суперрезультатов не демонстрировал, непобедимым не выглядит, так что все возможно.