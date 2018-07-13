Андерсон вышел в финал Уимблдона, обыграв Изнера во втором по продолжительности матче в истории "Большого шлема"

В Представитель ЮАР Кевин Андерсон в полуфинале Уимблдона обыграл американца Джона Изнера в пяти сетах. Матч продолжался 6 часов 35 минут и завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24.

Эта игра стала второй по продолжительности в истории турниров "Большого шлема". Рекорд принадлежит Изнеру и Николя Маю, которые выясняли отношения на протяжении трех дней.

В финале Андерсон сыграет с победителем пары Новак Джокович - Рафаэль Надаль.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Кевин Андерсон (ЮАР, 8) - Джон Изнер (США, 9) - 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:7 (9:11), 6:4, 26:24