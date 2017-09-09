Андерсон впервые в карьере вышел в финал US Open

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон в полуфинале обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту - 4:6, 7:5, 6:3, 6:4. Матч продлился 2 часа 57 минут. В финале он сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Отметим, Андерсон вышел в финал турнира "Большого шлема" впервые в карьере. На счету 31-летнего спортсмена 3 победы на турнирах АТР.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Андерсон (ЮАР, 28) - Карреньо Буста (Испания, 12) - 4:6, 7:5, 6:3, 6:4