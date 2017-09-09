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02:35 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Андерсон впервые в карьере вышел в финал US Open


Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон в полуфинале обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту - 4:6, 7:5, 6:3, 6:4. Матч продлился 2 часа 57 минут. В финале он сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Отметим, Андерсон вышел в финал турнира "Большого шлема" впервые в карьере. На счету 31-летнего спортсмена 3 победы на турнирах АТР.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Полуфинал

Андерсон (ЮАР, 28) - Карреньо Буста (Испания, 12) - 4:6, 7:5, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/1/2/

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