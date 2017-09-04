Анастасия Севастова: "Шарапова играла невероятно"

Латвийка Анастасия Севастова отдала должное россиянке Марии Шараповой​ после победы в четвертом круге US Open. Также она отметила атмосферу на стадионе и эмоции в концовке встречи.

- Первый сет был очень упорным, он мог завершиться в любую пользу, - цитирует пресс-служба турнира Севастову. - Мария играла невероятно, но я продолжала сражаться, борясь за каждый мяч. Разумеется, эмоции в концовке были запредельные, и все закончилось на 5:2. На этом стадионе всегда удивительная атмосфера. Мне нравится играть здесь.