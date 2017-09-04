Анастасия Севастова: "Особенного настроя на матч с Шараповой у меня не было"

Латвийка Анастасия Севастова после победы над россиянкой Марией Шараповой (5:7, 6:4, 6:2) в четвертом круге US Open отметила, что не настраивалась на именитую соперницу особым образом. По ее словам, она была уверена в своих силах.

- Именно для таких матчей ты готовишься и играешь, - цитирует Севастову официальный сайт турнира. - Ради этого ты занимаешься спортом. В этот раз я была готова. В прошлом году я уже играла на корте Артура Эша, поэтому знала, чего ожидать. У меня остались прекрасные воспоминания. Это мне помогло. Я знала, что могу хорошо здесь выступать. Я приехала на турнир с уверенностью в своих силах. Важно было пройти первые круги, хотя с каждым матчем приходится все сложнее.

Особенного настроя на матч с Марией у меня не было. Знаю, что у других он есть. Я очень уважаю ее. Мне было 14 лет, когда она выигрывала Уимблдон. Но мне нужно было победить, и я была уверена в себе. Думаю, Шарапова провела один из лучших своих матчей здесь.