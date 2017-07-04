Анастасия Родионова: "Павлюченкову победила не я, а сестра"

Австралийка Анастасия Родионова на своей странице в Твиттере сообщила, что ее ошибочно поздравляют с победой над россиянкой Анастасией Павлюченковой в матче первого круга Уимблдона. В действительности россиянка проиграла младшей сестре Анастасии - Арине Родионовой.

Отметим, что Арина Родионова попала в основную сетку травяного "шлема" через квалификацию, а ее сестра не участвует в этом турнире.

- Всем привет. Анастасию Павлюченкову сегодня обыграла Арина Родионова, это была не я, - написала австралийская теннисистка. - Я только поддерживала ее.