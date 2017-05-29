Анастасия Павлюченкова: "Всегда восхищалась характером Шараповой"

Россиянка Анастасия Павлюченкова заявила, что верит в успех экс-первой ракетки мира Марии Шараповой. Напомним, что теннисистка, вернувшаяся на корт после дисквалификации за употребление мельдония, не получила wild card для участия в Roland Garros, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Как вы смотрите на ситуацию, что Марии Шараповой не дали wild card?

– Я не очень люблю эту тему комментировать. Но ранее уже говорила, что считаю, что она и так отбыла длительную дисквалификацию. Наказание было серьезное, если не сказать, жестокое. Куда уж больше? Но такое уж приняли решение.

– Трудно представить ее, играющей квалификацию Уимблдона?

– Да, трудно. Но я всегда восхищалась характером Маши. В этом плане у нее надо учиться и брать с нее пример. Такой характер – редкость. Мне это в ней импонирует. В сложившейся ситуации я считаю ее решение играть квалификацию правильным. Мне кажется, даже круче будет, если она пройдет квалификацию, а потом успешно выступит на самом Уимблдоне. Поддерживаю ее решение. (Мария НИКУЛАШКИНА)