Анастасия Павлюченкова: "Всегда нелегко начинать "Большой шлем"

Россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала о своем старте на Rolan Garros. В первом круге турнира спортсменка обыграла Марию Тиг, которая отказалась от продолжения борьбы из-за травмы колена, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Это идеальный старт для турнира "Большого шлема"?

– Тяжело сказать. Когда соперница снимается, наверное, у нее действительно какие-то серьезные проблемы. Тем не менее, я довольна тем, как справилась с этой немного нервной ситуацией. Всегда нелегко начинать "Большой шлем". Плюс я видела, что она не в полную силу готова, и не понимала, что происходит: то она бежит за мячом, то не бежит, то попадает со всей силы в линию. Никакого ритма в матче. Психологически было непросто. Но я старалась не обращать на нее внимания, а сконцентрироваться на себе. Вначале не могла найти свою игру, но потом вроде прибавила и стала действовать хорошо. Но сложно что-то сказать, когда человек на противоположной стороне корта не готов в полной мере.

– В целом своей игрой довольны?

– Да, довольна. Всегда приятно выигрывать. И не так важно, как именно. Буду настраиваться на следующий матч.

– А тем, как подошли к этому Roland Garros, в целом удовлетворены?

– В целом, да. У меня за плечами семь побед на грунте. Я выиграла турнир в Рабате, потом полетела в Мадрид, где было очень странное расписание: после финала я уже на следующий день играла первый круг. И соперница была достаточно известная (Сорана Кирстя. – Прим. "СЭ"). Она раньше хорошо выступала, а сейчас после травмы возвращается. Я проиграла 6:7 в третьем сете, и там буквально пара мячей не сложилась. Потом в Риме уступила в третьем круге Халеп в трех сетах. Матч вроде тоже был неплохой.