Анастасия Павлюченкова: "На другой стороне корта стояла какая-то стена"

Анастасия Павлюченкова, сенсационно проигравшая во втором круге Roland Garros Веронике Сепеде Ройг из Парагвая (6:7 (4:7), 6:2, 4:6), попыталась объяснить поражение тотальным невезением и отдала должное сопернице, которая почти не ошибалась.

- Очень расстроилась, что проиграла. В первом сете был сетбол, были шансы. Но я сама не сыграла. На другой стороне корта сегодня стояла какая-то стена. Она вообще не ошибалась. Нужно было все выигрывать самой. Так и получалось: то выигрывала, то делала какие-то ошибки. На сетболе допустила ошибку совсем ненужную, а после этого на тай-брейке, наоборот, излишне осторожничала. Никак не могла середину отыскать. Второй сет тактически провела шикарно. А в третьем… При счете 2:0 был огромный аут, но его ни линейный, ни судья на вышке не увидели. Счет стал не в мою пользу - вместо геймбола брейк-пойнт. А поведи я 3:0, кто знает, может быть, была бы другая история. В третьем гейме уже на моем брейк-пойнте у меня во время розыгрыша порвались струны на ракетке… И так в каждом гейме третьего сета - сплошная невезуха. И на 4:4, после того, как я сделала брейк, не смогла удержать свою подачу. Сейчас анализирую, что произошло.

Очень-очень обидное поражение, конечно. Я не знаю, почему так. Это просто один нереальный матч, в котором все было против меня. Понятно, что сопернице было нечего терять, что у нее эйфория, и все получалось. Я до последнего верила, что могу перевернуть ход игры. Но где-то она хорошо играла, где-то я осторожничала. Вот сейчас думаю: что, как и почему. Хотя уже поздно, конечно. Но вот такая вот игра - теннис, - сказала Павлюченкова спецкору "СЭ" Марии НИКУЛАШКИНОЙ.