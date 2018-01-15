Анастасия Павлюченкова: "Лучше терпеть 37 градусов жары, чем такой ветер"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после победы над украинкой Катериной Козловой (3:6, 6:4, 6:3 )в первом круге Открытого чемпионата Австралии отметила, что ей мешали погодные условия.

- В этом матче очень мешал ветер, - приводит слова Павлюченковой Eurosport. - На Кубке Хопмана я сыграла три матча без учета парных встреч и вроде подготовилась, но потом приболела, была температура. К среде обещают 37 градусов. Я уже играла в таких условиях. Надо много льда, воды. Но терпеть лучше 37 градусов, чем такой ветер.