08:50 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Анастасия Павлюченкова: "Хочу выйти в полуфинал или даже в финал Australian Open"

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Россиянка Анастасия Павлюченкова осталась довольна победой над Светланой Кузнецовой в четвертом круге Australian Open. На подчеркнула важность предсезонной подготовки.

– Я очень рада, – цитирует официальный сайт турнира Павлюченкову. – Всегда задавалась вопросом, почему мне не удавалось хорошо стартовать в Австралии. Но очень много практиковалась и готовилась. Кажется, нашла способ подойти в форме к турниру. От него у меня хорошие воспоминания, потому что я тут показывала хороший теннис, но никогда ничего не достигала. Это один из моих любимых турниров. Очень взволнована и с нетерпением жду следующего круга. Хочу выступить еще лучше. Ментально чувствую себя хорошо подготовленной. Верю в себя больше, чем раньше. Хочется впервые выйти в полуфинал или даже в финал. Но пока наслаждаюсь моментом.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бэн Джойс

Какой полуфинал этой кляче? До чего же Павлюченкова стрёмная бабища, на ржачъ пробивает глядя на неё. Самая стрёмная в WTA ))

11:23

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