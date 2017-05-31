Анастасия Мыскина: "У Макаровой не сложился один розыгрыш, и ее игра рассыпалась"

Капитан женской сборной России Анастасия Мыскина после поражения россиянки Екатерины Макаровой от украинки Леси Цуренко (2:6, 2:6) во втором круге Roland Garros отметила, что в определенный момент игра у россиянки рассыпалась, передает из Парижа спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА. Она добавила, что Макарова также допустила много ошибок.

– Что сказать, при счете 2:1 и "больше" у Кати не сложился один розыгрыш, после которого ее игра буквально рассыпалась, – отметила Мыскина. – Катин форхенд сегодня, к сожалению, был очень нестабилен. Очень много ошибок. Но ничего – у нее была очень хорошая победа над Кербер в первом круге. Она должна помочь Кате поверить, что она все-таки может хорошо играть и двигаться дальше.