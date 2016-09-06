Ана Конюх: "Мне очень нравится US Open"

Ана Конюх, в матче 4-го круга US Open победившая Агнешку Радванску, подчеркнула, что ей нравится выступать в Нью-Йорке. За выход в полуфинал 18-летняя хорватка сыграет с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.

– Я люблю Нью-Йорк, его энергию, – приводит официальный сайт турнира слова Конюх. – Здесь всегда есть, что поделать, так что я не провожу все время в отеле и на кортах. И мне очень нравится этот турнир, здорово находиться здесь. Я очень счастлива!

На данный момент мой сезон складывается не лучшим образом. Теперь я рада, что могу сделать то, что не удалось сделать в первой части сезона.