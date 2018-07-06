Американский теннисист Сок оштрафован на 5 тысяч долларов за оскорбление тренера соперника

Американец Джек Сок оштрафован на пять тысяч долларов за оскорбление тренера своего соперника Маттео Берреттини (7:6, 7:6, 4:6, 5:7, 2:6) после матча первого круга Уимблдона, сообщает NWT.

Во время традиционного послематчевого рукопожатия Сок сказал Берреттини: "Кстати, твой тренер – кусок дерьма".

Отметим, что на "Rolan Garros" в мае Сок также отметился скандальной выходкой, вступив в перепалку с судьей на вышке. После того, как рефери сделал ему замечание, американец отреагировал следующими словам: Я могу делать все что хочу. Я игрок. А вы вообще бы здесь не сидели, если бы не я".