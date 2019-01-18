Американская теннисистка выразила свое восхищение Шараповой

Американка Аманда Анисимова после победы над белорусской Ариной Соболенко в третьем круге Australian Open (6:3, 6:2) отметила, что очень довольна своей игрой. Также спортсменка рассказала, кто для нее является примером для подражания.

– Это один из лучших матчей в моей жизни, – цитирует Анисимову официальный сайт турнира. – Была рада просто выйти на такой большой корт, хотела получить удовольствие, насладиться моментом. Как раз это меня расслабило.

Я старалась играть агрессивно, так как Соболенко действует так же. Необходимо была взять все под свой контроль. Я приехала сюда с чувством уверенности в себе, однако дальше одного матча не заглядываю.

Выиграть первый матч уже было великолепно, а пройти еще дальше еще лучше. Надеюсь победить и в следующем матче, но для меня это уже успех.

Кумира у меня никогда не было. Однако с детства мне нравится Мария. Она прекрасный пример для подражания. Я всегда любила смотреть ее матчи и интервью. В жизни она тоже хороший человек.