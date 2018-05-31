Американки отправили домой российский дуэт Калинская-Макарова на Roland Garros

Американки Дженнифер Брэди и Ваня Кинг обыграли россиянок Анну Калинскую и Екатерину Макарову в первом круге Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
Следующими соперницами американок станут украинка Катерина Бондаренко и представительница Сербии Александра Крунич.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Дженнифер Брэди/Ваня Кинг (США) – Анна КАЛИНСКАЯ/Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 6:3, 6:4
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