Американки отправили домой российский дуэт Калинская-Макарова на Roland Garros

Американки Дженнифер Брэди и Ваня Кинг обыграли россиянок Анну Калинскую и Екатерину Макарову в первом круге Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Следующими соперницами американок станут украинка Катерина Бондаренко и представительница Сербии Александра Крунич.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Дженнифер Брэди/Ваня Кинг (США) – Анна КАЛИНСКАЯ/Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 6:3, 6:4