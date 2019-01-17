Ализе Корне: "Винус Уильямс поразила меня своим уровнем игры"

Французская теннисистка Ализе Корне выразила разочарование поражением от Винус Уильямс в матче второго круга Australian Open. Француженка проиграла со счетом 3:6, 6:4, 0:6.

– Я немного расслабилась после победы во втором сете, в котором потратила много энергии, – цитирует AFP Корне. – Уильямс прибавила в начале третьего сета. Мы видим, что у нее сумасшедший опыт. Она прекрасно понимает, когда ей нужно прибавить. Она усилила игру и продолжала оказывать давление. 0:6 – это жесткий счет. Винус поразила меня своим уровнем игры.