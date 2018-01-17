Александрова в паре с Севастовой вышла во второй круг Australian Open

Россиянка Екатерина Александрова, выступающая в паре с Анастасией Севастовой из Латвии, пробилась во второй круг Australian Open. В первом матче спортсменки победили американку Кэтрин Беллис и чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:3, 6:2.
Следующими соперницами Александровой и Севастовой станут победительницы встречи Габриэла Дабровски/Сюй Ифань – Кирстен Флипкенс/Франческа Скьявоне.
Еще одна россиянка Наталья Вихлянцева вместе с австралийкой Ариной Родионовой проиграла украинке Катерине Бондаренко и сербке Александре Крунич.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
АЛЕКСАНДРОВА/Севастова (Россия/Латвия) – Беллис/Вондроушова (США/Чехия) – 6:3, 6:2
Бондаренко К./Крунич (Украина/Сербия) - Родионова Ар./ВИХЛЯНЦЕВА (Австралия/Россия) - 6:2, 6:2