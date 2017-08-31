Александрова уступила Гарсия на US Open, Мугуруса вышла в третий круг

Французская теннисистка Каролин Гарсия во втором круге US Open обыграла россиянку Екатерину Александрову - 4:6, 6:3, 6:0. В еще одном поединке испанка Гарбинье Мугуруса одержала победу над Дуань Инин из Китая - 6:4, 6:0.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Гарсия (Франция) - АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 4:6, 6:3, 6:0
Мугуруса (Испания) - Дуань Инин (Китай) - 6:4, 6:0
ростовский свин
мугуруса выиграет юэс оупен
07:17