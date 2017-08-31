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06:15 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Александрова уступила Гарсия на US Open, Мугуруса вышла в третий круг

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Французская теннисистка Каролин Гарсия во втором круге US Open обыграла россиянку Екатерину Александрову4:6, 6:3, 6:0. В еще одном поединке испанка Гарбинье Мугуруса одержала победу над Дуань Инин из Китая - 6:4, 6:0.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Гарсия (Франция) - АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 4:6, 6:3, 6:0

Мугуруса (Испания) - Дуань Инин (Китай) - 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

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