Александрова уступила Гарсия на US Open, Мугуруса вышла в третий круг

Французская теннисистка Каролин Гарсия во втором круге US Open обыграла россиянку Екатерину Александрову - 4:6, 6:3, 6:0. В еще одном поединке испанка Гарбинье Мугуруса одержала победу над Дуань Инин из Китая - 6:4, 6:0.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Гарсия (Франция) - АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 4:6, 6:3, 6:0

Мугуруса (Испания) - Дуань Инин (Китай) - 6:4, 6:0