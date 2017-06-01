Александрова проиграла Плишковой во втором круге Rolland Garros

Чешка Каролина Плишкова во втором круге Rolland Garros-2017 обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:2, 4:6, 6:3.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Плишкова (Чехия, 2) – АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 6:2, 4:6, 6:3
Суарес Наварро (Испания, 21) – Кирстя (Румыния) – 7:5, 6:4
RusSuck
RusSuck Пойдёт Каро Плишковой на убой.)) 17:55 29 мая ---------------------------------- Папа всё знал.))
21:17