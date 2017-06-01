21:08 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Александрова проиграла Плишковой во втором круге Rolland Garros

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Чешка Каролина Плишкова во втором круге Rolland Garros-2017 обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:2, 4:6, 6:3.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Плишкова (Чехия, 2) – АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 6:2, 4:6, 6:3

Суарес Наварро (Испания, 21) – Кирстя (Румыния) – 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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RusSuck

RusSuck Пойдёт Каро Плишковой на убой.)) 17:55 29 мая ---------------------------------- Папа всё знал.))

21:17