21:08 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Александрова проиграла Плишковой во втором круге Roland Garros

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Чешка Каролина Плишкова во втором круге Roland Garros-2017 обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:2, 4:6, 6:3.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Плишкова (Чехия, 2) – АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 6:2, 4:6, 6:3

Суарес Наварро (Испания, 21) – Кирстя (Румыния) – 7:5, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/11/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Хрю-хрю

В женском турнире очень много претенденток на титул. И это хорошо. Но уш очень удивляет бодрая поступь бабушки Винус Уильямс. В последние 10 лет она обычно на Roland Garros вылетала в первом-втором кругах. Похоже опять новые препараты опробуются.

21:48

rusfed 2.0

Чмоку даже на убой не возьмут. Ибо старый и тухлый

21:46

alexzander

Czechplayer Адекватный комментарий, в отличии от старой женщины, называющей себя "папой")!

21:37

Czechplayer

Плишкова спасла честь чешского тенниса. Не самый удачный турнир, только 2 игрока в 3-м круге. Александрова достойно играла, но Каролина сильнее.

21:34

diskmen

Хачанов не в счёт.Он играет в мужском турнире.

21:32

RusSuck

Пока ещё 4.)) 13 уже в пролёте, не считая Шары и квалифаев.))

21:26

diskmen

Наших осталось трое.Скоро и комментарии закончаться.

21:24

RusSuck

RusSuck Пойдёт Каро Плишковой на убой.)) 17:55 29 мая ---------------------------------- Папа всё знал.))

21:17