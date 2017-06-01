Александрова проиграла Плишковой во втором круге Roland Garros

Чешка Каролина Плишкова во втором круге Roland Garros-2017 обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:2, 4:6, 6:3.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Плишкова (Чехия, 2) – АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 6:2, 4:6, 6:3
Суарес Наварро (Испания, 21) – Кирстя (Румыния) – 7:5, 6:4
Хрю-хрю
В женском турнире очень много претенденток на титул. И это хорошо. Но уш очень удивляет бодрая поступь бабушки Винус Уильямс. В последние 10 лет она обычно на Roland Garros вылетала в первом-втором кругах. Похоже опять новые препараты опробуются.
21:48
rusfed 2.0
Чмоку даже на убой не возьмут. Ибо старый и тухлый
21:46
alexzander
Czechplayer Адекватный комментарий, в отличии от старой женщины, называющей себя "папой")!
21:37
Czechplayer
Плишкова спасла честь чешского тенниса. Не самый удачный турнир, только 2 игрока в 3-м круге. Александрова достойно играла, но Каролина сильнее.
21:34
diskmen
Хачанов не в счёт.Он играет в мужском турнире.
21:32
RusSuck
Пока ещё 4.)) 13 уже в пролёте, не считая Шары и квалифаев.))
21:26
diskmen
Наших осталось трое.Скоро и комментарии закончаться.
21:24
RusSuck
RusSuck Пойдёт Каро Плишковой на убой.)) 17:55 29 мая ---------------------------------- Папа всё знал.))
21:17