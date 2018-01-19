Александрова и Севастова не смогли выйти в третий круг Australian Open в парном разряде

Российско-латвийский дуэт Екатерина Александрова/Анастасия Севастова завершил выступление на Australian Open, потерпев поражение от канадско-китайской пары Габриэла Дабровски/Сюй Ифань. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 25 минут, завершилась со счетом 4:6, 4:6.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Дабровски/Сюй Ифань (Канада/Китай, 6) – АЛЕКСАНДРОВА/Севастова (Россия/Латвия) – 6:4, 6:4.