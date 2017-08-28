Александрова и Мугуруса - во втором круге US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге US Open обыграла немку Анну Цаю - 6:2, 6:3. В следующем раунде она встретится с француженкой Каролин Гарсией.
В еще одном поединке испанка Гарбинье Мугуруса одержала победу над американкой Варварой Лепченко - 6:0, 6:3.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - Цая (Германия, Q) - 6:2, 6:3
Мугуруса (Испания, 3) - Лепченко (США) - 6:0, 6:3