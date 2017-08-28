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19:25 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Александрова и Мугуруса - во втором круге US Open


Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге US Open обыграла немку Анну Цаю6:2, 6:3. В следующем раунде она встретится с француженкой Каролин Гарсией.

В еще одном поединке испанка Гарбинье Мугуруса одержала победу над американкой Варварой Лепченко - 6:0, 6:3.

Нью-Йорк (США) 

Турнир "Большого шлема" US Open 

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - Цая (Германия, Q) - 6:2, 6:3

Мугуруса (Испания, 3) - Лепченко (США) - 6:0, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/11/

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