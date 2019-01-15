Александр Зверев вышел во второй круг Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев в первом круге Australian Open обыграл словенца Альяжа Бедене - 6:4, 6:1, 6:4. Также в следующий раунд вышли француз Жиль Симон и австралиец Алекс Болт.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 4) - Альяж Бедене (Словения) - 6:4, 6:1, 6:4
Жиль Симон (Франция, 29) - Бьорн Фратанджело (США, Q) - 7:6 (7:2), 6:4, 6:2
Алекс Болт (Австралия, WC) - Джек Сок (США, WC) - 4:6, 6:3, 6:2, 6:2
Загрузка...