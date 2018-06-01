Александр Зверев вышел в третий круг Roland Garros, Димитров - нет

Вторая ракетка Roland Garros-2018 Александр Зверев пробился в четвертый круг турнира. Представитель Германии в трех сетах обыграл боснийца Дамира Джумхура. Соперник Зверева определится в матче француза Лукаса Пуйе и последнего представителя России в сетке турнира Карена Хачанова.

Четвертый "сеяный" Григор Димитров не смог пробиться в четвертый круг, уступив Фернандо Вердаско.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Фернандо Вердаско (Испания, 30) - Григор Димитров (Болгария, 4) - 7:6 (7:4), 6:2, 6:4

Александр Зверев (Германия, 2) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 26) - 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5

Кеи Нишикори (Япония, 19) - Жиль Симон (Франция) - 6:3, 6:1, 6:3