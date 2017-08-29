Александр Зверев: "С Кингом получился красивый, топовый матч"

Немец Александр Зверев после победы над Дэрианом Кингом (7:6 (11:9), 7:5, 6:4) в первом круге US Open отметил, что соперник оказал ему серьезное сопротивление. Зверев подчеркнул, что игра второго круга турнира против Борна Чорича также получится тяжелой.

– Получилась хорошая, классная игра, – сказал для ESPN Зверев. – Красивый, топовый матч, соответствующий уровню турнира. Соперник проявил себя очень хорошо, и я хочу поблагодарить его за эту игру, мне было тяжело.

Я здесь впервые, поэтому хочу поблагодарить собравшихся болельщиков за поддержку. Возможно, это далеко не лучший мой матч, но, тем не менее, спасибо. Гольфы? Мне так удобно, я люблю так играть. Чувствую себя комфортно.

Чорич? Меня ждет тяжелый матч, я хорошо его знаю, Борна может сыграть здорово, поэтому и я должен сыграть лучше, чем сегодня. Посмотрим, как мне удастся восстановиться.