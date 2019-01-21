Александр Зверев: "Разбил ракетку во время матча, чтобы выплеснуть злость"

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в 1/8 финала Australian Open в мужском одиночном разряде от канадца Милоша Раонича. Он также объяснил, зачем сломал ракетку во время второго сета.

- Когда разбил ракетку, мне стало легче, - приводит Metro слова Зверева. - Я был очень зол, так я выплеснул злость. Я играл плохов этом матче, в первых двух сетах моя игра была просто ужасной. Я плохо подавал, неудачно действовал на задней линии. Когда играешь с таким сильным соперником, как Раонич, сложно вернуться в игру. В течение всей недели у меня были проблемы со второй подачей. Я пытался отработать этот компонент и решить проблему. Надеюсь, в следующий раз будет лучше.

Конечно, я очень расстроен из-за поражения, но не впал в депрессию, ничего такого. Всё в порядке, мы ведь говорим о теннисном матче. Я научился относиться к ним как к игре, это не конец света. Если бы я воспринимал поражения как трагедию, то впадал бы в депрессию 15-20 раз в году. Так что я не буду этого делать.

В 1/4 финала Раонич сыграет с победителем пары Борна Чорич (Хорватия) - Люка Пуй (Франция).

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