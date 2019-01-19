Александр Зверев: "Рад, что матч с Болтом закончился легко"

Немецкий теннисист Александр Зверев - о матче с австралийцем Алексом Болтом (6:3, 6:3, 6:2) в третьем раунде Australian Open.

- Все довольно быстро произошло. Я старался концентрироваться на игре и поменьше ошибаться. Болт провел отличную неделю. Я рад, что все закончилось легко, - сказал спортсмен в эфире телеканала Eurosport 1. - Удары справа? Да, надо поработать над ними. Я немного устал. Рад, что дошел до четвертого круга. Но это только четвертый раунд, надо смотреть вперед.

В следующем раунде Зверев сыграет с канадцем Милошем Раоничем.