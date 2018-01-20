10:46 | Теннис — "Большой шлем"

Александр Зверев проиграл Чон Хену в третьем круге Australian Open

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Немец Александр Зверев уступил корейцу Чон Хену в третьем круге Australian Open. Встреча продолжалась пять сетов, при этом четвертый сеяный Зверев проиграл последний со счетом 0:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 25 минут.

Следующим соперником Чон Хена станет победитель матча Новак Джокович (Сербия) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Чон Хен (Корея) – А. Зверев (Германия, 4) – 5:7, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/1/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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hhh.14170

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

16:49

alexzander

Bee Звереву должно быть лестно, Бушар симпатичная,и неприятно, оттого, что он во вкусе ЧМОки)))))

14:16

Bee

Перестал смотреть с середины третьего сета. Было напряжённо для Зверева, но проходимость. Результатом удивлён, придётся пересматривать в записи, что там произошло. P. S. Позырить бы на чьё лицо похожа заточка ЧМОки.

12:17

Бней Иегуда

У корейца большое будущее.) Думаю он и Джоковича пройдёт.) А вот в игре чувака с лицом Бушар пока ничего не вижу, его 4 место в рейтинге для меня откровение.) Может быть ему удастся удивить меня в будущем, дай Бог!)

10:54

Florida9

На Большой Барьерный Риф, зазвездившегося

10:50

Michelangelo.ru

Баранка в последнем сете - а тут смеялись некоторые над нашим Медведевым, который разгромно проиграл этому корейцу

10:50