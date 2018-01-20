Александр Зверев проиграл Чон Хену в третьем круге Australian Open

Немец Александр Зверев уступил корейцу Чон Хену в третьем круге Australian Open. Встреча продолжалась пять сетов, при этом четвертый сеяный Зверев проиграл последний со счетом 0:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 25 минут.
Следующим соперником Чон Хена станет победитель матча Новак Джокович (Сербия) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Чон Хен (Корея) – А. Зверев (Германия, 4) – 5:7, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 6:0
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hhh.14170
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16:49
alexzander
Bee Звереву должно быть лестно, Бушар симпатичная,и неприятно, оттого, что он во вкусе ЧМОки)))))
14:16
Bee
Перестал смотреть с середины третьего сета. Было напряжённо для Зверева, но проходимость. Результатом удивлён, придётся пересматривать в записи, что там произошло. P. S. Позырить бы на чьё лицо похожа заточка ЧМОки.
12:17
Бней Иегуда
У корейца большое будущее.) Думаю он и Джоковича пройдёт.) А вот в игре чувака с лицом Бушар пока ничего не вижу, его 4 место в рейтинге для меня откровение.) Может быть ему удастся удивить меня в будущем, дай Бог!)
10:54
Florida9
На Большой Барьерный Риф, зазвездившегося
10:50
Michelangelo.ru
Баранка в последнем сете - а тут смеялись некоторые над нашим Медведевым, который разгромно проиграл этому корейцу
10:50