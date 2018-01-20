Александр Зверев проиграл Чон Хену в третьем круге Australian Open

Немец Александр Зверев уступил корейцу Чон Хену в третьем круге Australian Open. Встреча продолжалась пять сетов, при этом четвертый сеяный Зверев проиграл последний со счетом 0:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 25 минут.

Следующим соперником Чон Хена станет победитель матча Новак Джокович (Сербия) – Альберт Рамос-Виньолас (Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Чон Хен (Корея) – А. Зверев (Германия, 4) – 5:7, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 6:0