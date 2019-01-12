Александр Зверев: "Победа на итоговом турнире многому меня научила"

Русский немец Александр Зверев, "посеянный" четвертым на Australian Open, рассказал, как настраивается на первый в сезоне турнир "Большого шлема".

"В прошлом году я приехал в Лондон, не показывая лучшей игры. Я проиграл Хачанову со счетом 1:6, 2:6, уступал и другим парням. В общем, играл не лучшим образом. В Лондоне я сказал себе: "Ладно, это последний турнир года. Хочу получить от него максимум удовольствия. Я же играю против лучших теннисистов мира. В конце недели я выиграл турнир. Я многого научился. Понял, что надо так же подходить и к турнирам "Большого шлема". Надеюсь, у меня получится", – приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

21-летний теннисист никогда не проходил на Australian Open дальше третьего круга.

"Я и сейчас не жду от себя чего-то особенного. Хочу просто наслаждаться пребыванием здесь, получать удовольствие от игры так долго, как только смогу. Хочу наслаждаться игрой на больших стадионах, в важных матча. Как только я научусь получать удовольствие от того, что делаю, остальное приложится".