16:42 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Александр Зверев не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции

Немец Александр Зверев не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, проиграв испанцу Фернандо Вердаско со счетом 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Вердаско поспорит с французом Пьером-Югом Эрбером.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Вердаско (Испания) - Зверев А. (Германия, 9) - 6:4, 3:6, 6:4, 6:2

Андерсон Кев. (ЮАР) - Джазири (Тунис) - 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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