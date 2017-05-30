Немец Александр Зверев не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, проиграв испанцу Фернандо Вердаско со счетом 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Вердаско поспорит с французом Пьером-Югом Эрбером.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Вердаско (Испания) - Зверев А. (Германия, 9) - 6:4, 3:6, 6:4, 6:2

Андерсон Кев. (ЮАР) - Джазири (Тунис) - 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:4)