Немец Александр Зверев не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, проиграв испанцу Фернандо Вердаско со счетом 4:6, 6:3, 4:6, 2:6.
За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Вердаско поспорит с французом Пьером-Югом Эрбером.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Вердаско (Испания) - Зверев А. (Германия, 9) - 6:4, 3:6, 6:4, 6:2
Андерсон Кев. (ЮАР) - Джазири (Тунис) - 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:4)