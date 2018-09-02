Александр Зверев: "На турнирах "Большого шлема" игра не задалась"

Немец Александр Зверев выразил разочарование по поводу своего выступления на US Open. Он проиграл в третьем круге своему соотечественнику Филиппу Кольшрайберу.

– Мы много фокусируемся на турнирах "Большого шлема", – цитирует AFP Зверева. – В этом году я хорошо сыграл на Roland Garros, дойдя до четвертьфинала. Но в других турнирах этого года игра не задалась. В этом поединке я не смог показать своего лучшего уровня, столкнувшись с сильным соперником. В турнирах "Большого шлема" нужно время, чтобы добиться прогресса. Надеюсь, что результат придет в следующем году.