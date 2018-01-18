Александр Зверев и Гаске вышли в третий круг Australian Open

Немец Александр Зверев обыграл своего соотечественника Петера Гойовчика во втором круге Australian Open – 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. Его следующим соперником будет кореец Чон Хен, который ранее победил россиянина Даниила Медведева.
Француз Ришар Гаске одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего – 6:2, 6:2, 6:3. В третьем круге он сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Роджер Федерер (Швейцария).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
А. Зверев (Германия, 4) – Гойовчик (Германия) – 6:1, 6:3, 4:6, 6:3
Гаске (Франция, 29) – Сонего (Италия, Q) – 6:2, 6:2, 6:3
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