Александр Зверев и Гаске вышли в третий круг Australian Open

Немец Александр Зверев обыграл своего соотечественника Петера Гойовчика во втором круге Australian Open – 6:1, 6:3, 4:6, 6:3. Его следующим соперником будет кореец Чон Хен, который ранее победил россиянина Даниила Медведева.

Француз Ришар Гаске одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего – 6:2, 6:2, 6:3. В третьем круге он сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Роджер Федерер (Швейцария).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

А. Зверев (Германия, 4) – Гойовчик (Германия) – 6:1, 6:3, 4:6, 6:3

Гаске (Франция, 29) – Сонего (Италия, Q) – 6:2, 6:2, 6:3