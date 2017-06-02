Александр Жуков: "То, что Шарапову не пригласили на Roland Garros, только обедняет турнир"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что организаторы Открытого чемпионата Франции ошиблись, не пригласив россиянку Марию Шарапову на турнир. Ранее организаторы отказались дать wild card спортсменке, сославшись на то, что не имеют права давать приглашение спортсменам после дисквалификаций за запрещенные препараты. Экс-первая ракетка мира в апреле вернулась после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония.

– Это неприятно, когда спортсмены пытаются отстранить конкурента, – приводит "Интерфакс" слова Жукова. – Грустно слушать все эти выступления некоторых соперниц. То, что Шарапову не пригласили на Roland Garros, только обедняет турнир, для меня это странное решение организаторов.