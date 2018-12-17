Александр Островский: "Заинтересованность Латвийского теннисного союза обусловила переезд турнира из Москвы в Латвию"

Директор турнира Moscow River Cup Александр Островский прокомментировал переезд турнира из Москвы в Юрмалу. По его словам, ключевую роль сыграла заинтересованность Латвийского теннисного союза. Турнир пройдет с 22 по 29 июля.

– Нами, как владельцем лицензии на проведение профессионального теннисного турнира WTA, было принято решение о перебазировании Moscow River Cup из Москвы (Россия) в город Юрмала (Латвия). Уже в июле 2019 года с 22 по 28 числа турнир будет проведен на территории Национального теннисного центра Лиелупе, расположенного на берегу Балтийского моря. Высокая заинтересованность Латвийского теннисного союза, а также местного бизнеса в проведении в Прибалтике соревнования WTA, обусловливает наше решение".

Сегодня в ТОП 25 рейтинга WTA входят две латвийские звезды – победительница Roland Garros 2017 и бывшая 5-ая ракетка мира Елена Остапенко (номер 22) и полуфиналистка US Open 2018 Анастасия Севастова (номер 11).

В прошлом году турнир проводился в Москве на кортах Национального теннисного центра. Его победительницей стала сербка Ольга Данилович, в финале переигравшая россиянку Анастасию Потапову.