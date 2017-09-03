Александр Долгополов: "Я не так молод, чтобы бояться Надаля"

Украинец Александр Долгополов доволен тем, как провел матч третьего круга US Open с сербом Виктором Троицки (6:1, 6:0, 6:4). В следующем матче он встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

– На самом деле это невероятно, – цитирует официальный сайт US Open Долгополова. – Это один из моих лучших матчей за последнее время. Очень рад, что снова в форме. Впереди игра с Надалем. Но я не так молод, чтобы испугаться кого-то или чего-то. Я просто попытаюсь победить, мне важно будет держаться на его уровне физической выносливости. Он в этом силен. Я разработаю план. Надеюсь, что реализую его и создам Надалю проблемы.