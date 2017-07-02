Александр Бублик: "Сначала не поверил, что в первом круге Уимблдона буду играть с Маррэем"

Казахский теннисист Александр Бублик отметил, что сначала не поверил, что встретится с британцем Энди Маррэем в первом круге Уимблдона. Он также добавил, что сможет побороться с первым "сеяным" турнира.

– Отец мне написал: "В первом круге ты играешь с Энди Марреем". Я увидел это сообщение и подумал: "Конечно, нет, о чем вообще речь", – приводит официальный сайт турнира Бублика. – Потом я посмотрел сетку и уронил телефон. Я прыгал, как ненормальный, рассказывал, что это шутка. Я никогда в жизни не получал место "лаки лузера". Даже в юниорском туре. А теперь я впервые попал на Уимблдон и сыграю с действующим чемпионом на Центральном корте. Это очень мощно.

Я хорошо начал этот сезон в Австралии, но после Индиан-Уэллса и Майами я уже устал. Мне еще нужно работать над физической формой, потому что пока мне не хватает стабильности. Сейчас я снова поймал ритм и прибавляю, особенно на быстрых покрытиях. Я пока не очень хорошо готов для игры на грунте. Но трава – это мое покрытие. Я думаю, что могу побороться с Энди.