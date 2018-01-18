Агнешка Радваньска выбила Цуренко с Australian Open

Польская теннисистка Агнешка Радваньска победила украинку Лесю Цуренко в матче второго круга Australian Open. Ее следующей соперницей станет победительница матча Гарбинье Мугуруса - Си Сувэй.
В другой встрече Каролин Гарсия взяла верх над Маркеттой Вондрусовой и встретится с Мирьяной Лучич-Барони или Александрой Соснович.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
А. Радваньска (Польша, 26) - Цуренко (Украина) - 2:6, 7:5, 6:3
Гарсия (Франция, 8) - Вондрусова (Чехия) - 6:7 (3:7), 6:2, 8:6
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