Агнешка Радваньска выбила Цуренко с Australian Open

Польская теннисистка Агнешка Радваньска победила украинку Лесю Цуренко в матче второго круга Australian Open. Ее следующей соперницей станет победительница матча Гарбинье Мугуруса - Си Сувэй.

В другой встрече Каролин Гарсия взяла верх над Маркеттой Вондрусовой и встретится с Мирьяной Лучич-Барони или Александрой Соснович.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

А. Радваньска (Польша, 26) - Цуренко (Украина) - 2:6, 7:5, 6:3

Гарсия (Франция, 8) - Вондрусова (Чехия) - 6:7 (3:7), 6:2, 8:6