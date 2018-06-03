20:35 | Теннис — "Большой шлем"

72-я ракетка мира Чеккинато выбил Гоффена и сыграет с Джоковичем в 1/4 финала Roland Garros


Марко Чеккинато из Италии вышел в 1/4 финала Roland Garros, победив восьмого "сеяного" Давида Гоффена. 25-летний теннисист, занимающий 72-е место в рейтинге ATP, впервые в карьере прошел дальше первого круга турнира "Большого шлема".

В 1/4 финала его соперником станет Новак Джокович.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Новак Джокович (Сербия, 20) - Фернандо Вердаско (Испания, 30) - 6:3, 6:4, 6:2

Марко Чеккинато (Италия) - Давид Гоффен (Бельгия, 8) - 7:5, 4:6, 6:0, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/1/

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