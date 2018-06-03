72-я ракетка мира Чеккинато выбил Гоффена и сыграет с Джоковичем в 1/4 финала Roland Garros

Марко Чеккинато из Италии вышел в 1/4 финала Roland Garros, победив восьмого "сеяного" Давида Гоффена. 25-летний теннисист, занимающий 72-е место в рейтинге ATP, впервые в карьере прошел дальше первого круга турнира "Большого шлема".

В 1/4 финала его соперником станет Новак Джокович.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 20) - Фернандо Вердаско (Испания, 30) - 6:3, 6:4, 6:2

Марко Чеккинато (Италия) - Давид Гоффен (Бельгия, 8) - 7:5, 4:6, 6:0, 6:3